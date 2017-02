EUA: Conselheiro de Segurança Nacional de Trump demite-se por causa de ligações à Rússia

O assessor para a Segurança Nacional dos Estados Unidos, Michael Flynn, renunciou ao cargo esta segunda-feira à noite, após informações de que teria enganado o vice-presidente, Mike Pence, e outros funcionários sobre os seus contactos com a Rússia.

Na carta da demissão, Michae Flynn afirma ter tido várias conversas telefónicas com o embaixador russo nos Estados Unidos durante o período de transição, antes da tomada de posse da administração Trump, e que forneceu “informação incompleta” sobre essas conversas ao vice-presidente norte-americano.

Alegadamente, Mike Pence baseou-se na informação fornecida por Flynn, indicando que o seu assessor para a Segurança Nacional não tinha discutido as sanções com o enviado russo, embora Flynn tenha admitido posteriormente que o tema possa ter sido abordado. Donald Trump nomeou entretanto o Tenente General do Exército na reserva Keith Kellogg como assessor para a Segurança Nacional em exercício.