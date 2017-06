Conseguirá Portugal aproveitar o boom turístico em Cuba? Até 2030 serão criados 100 mil quartos

Em jeito de desafio aos empresários e investidores portugueses, o atual, e futuro, cenário do Turismo em Cuba foi detalhado pela vice-ministra do Turismo, Mayra Alvarez García, numa conferência dedicada às “Oportunidades de Negócio e Investimento no setor do Turismo em Cuba”, promovida no âmbito da Alimentaria &Horexpo Lisboa 2017, a decorrer até dia 6, na FIL.

Segundo a governante, este país vive um momento de “forte desenvolvimento em todo o seus território, muito para além das habituais zonas turísticas, ainda que estas também estejam a ter resultados bastante positivos”. Este aumento assenta na existência de perto de 400 hotéis, na sua maioria de 4 e 5 estrelas, e segundo avançou a vice-ministra, nos próximos dois anos serão criados mais 10 mil novos quartos (5 mil por ano). Neste contexto, Portugal assume, enquanto mercado emissor, o 24.º lugar (26,540 visitantes portugueses, traduzindo um crescimento homólogo de 34%).

Relembrando que a nova legislação em vigor atualmente em Cuba visa impulsionar e apoiar o investimento estrangeiro no país, a responsável anunciou uma lista de oportunidades em curso e que, em seu entender, as empresas portuguesas “devem tentar aproveitar”; 25 novos equipamentos turísticos; 80 contratos de administração e comercialização de hotéis (com ou sem financiamento) e 5 contratos, também desta natureza, a aplicar-se a serviços de marinas.