Consegue adivinhar qual é o livro preferido de Donald Trump?

“Não permitam que estas breves passagens vos impeçam de saborear em profundidade os conselhos que se seguem”. Quem o diz é Donald Trump, ou melhor, escreve. Para além de empresário multimilionário, político controverso e cara conhecida de uma infinidade de programas de televisão, o presidente eleito , ainda antes de pensar em candidatar-se ao cargo, dedicava-se aos livros. Tanto à leitura como à escrita.

Sim, porque o novo presidente dos EUA escreve e não apenas discursos. Donald Trump é autor de duas dezenas de livros sobre os mais variados temas (memórias, autoajuda na gestão de negócios e de pendor político). Alguns deles bestsellers. A (auto) biografia The Art of the Deal, escrita pelo presidente e pelo jornalista Tony Schwartz, é um exemplo disso. Embora não seja, como Trump alega, o livro de negócios mais vendido no mundo, vendeu mais de um milhão de cópias.

“Eu gosto de um monte de livros. Gosto verdadeiramente de ler. Agora não tenho muito tempo para o fazer. Leio passagens… capítulos”, afirma Donald Trump.

Quando questionado sobre qual seria o seu livro preferido, durante um comício com membros do partido republicano, Donald Trump foi perentório na resposta. Para além da sua própria biografia, The Art of the Deal, o livro preferido do magnata nova-iorquino é “a Bíblia”.

“Nada supera a Bíblia, nem mesmo o The Art of the Deal. Nem de perto”, afirma Donald Trump, com o polegar levantado. “Já o The Art of the Deal, esse é o meu segundo livro preferido ao longo de todos os tempos”.

Por isso, se na sua estante ainda não tem nenhum destes exemplares, fica a sugestão. Quem sabe não foi a inspiração divina e o domínio de gestão nos negócios que levaram Donald Trump a tornar-se um dos homens mais poderosos do mundo?