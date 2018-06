“Conquista o Sonho”: pode uma Seleção contagiar o mundo?

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou um vídeo de apoio à Seleção Nacional AA no âmbito do movimento Conquista o Sonho, criado para unir os portugueses no apoio à Equipa das Quinas durante o Campeonato do Mundo FIFA Rússia-2018.

Lançado em pleno Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o filme baseia-se em provérbios populares e expressões idiomáticas utilizadas desde o tempo dos Descobrimentos cujo significado traduz a atitude conquistadora dos portugueses, tantas vezes refletida nas verdadeiras exibições de raça da Seleção Nacional.

Respeitando sempre a História secular de uma nação que deu “novos mundos ao mundo”, este vídeo transpõe a identidade portuguesa para o futebol através da participação dos 23 jogadores convocados pelo Selecionador Nacional Fernando Santos para o Mundial, também eles um exemplo de capacidade de superação e horizontes largos pelo seu percurso profissional ao mais alto nível.

Esta iniciativa da FPF conta com a colaboração do ator Pêpê Rapazote no papel de “voz-off” e pretende contagiar o mundo com a atitude nacional, cumprindo o ensejo de honrar a postura através da qual se construiu a excelente imagem dos portugueses no estrangeiro.