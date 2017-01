À conquista do Ártico: Avanços militares da Rússia estão a alarmar a NATO

Sob o comando do presidente Vladimir Putin, a Rússia avança na reivindicação de quase meio milhão de quilómetros quadrados no Ártico ricos em hidrocarbonetos. A “reconquista do Ártico russa” acontece mais de 25 anos depois da queda da URSS, sendo que agora Moscovo detém agora uma das maiores e mais poderosas frotas de quebra-gelos nucleares desde o tempo da Guerra Fria.

“A história está a repetir-se”, explica à Reuters o professor Pavel Makarevich, membro da Sociedade de Geografia Russa. “Sob a liderança de [Mikhail] Gorbachev e [Boris] Yeltsin, as áreas de fronteira russas do Ártico foram deturpadas. Agora parecem estar a ser restauradas”.

Vários quebra-gelos nucleares russos estão novamente no oceano Ártico a abrir terreno por entre o gelo para assegurar a liderança da Rússia, que disputa estas águas com o Canadá, Estados Unidos, Noruega e a China, estreante na exploração do Ártico.