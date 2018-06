Cônjuges nunca perdem a casa mesmo que renunciem à herança

Um cônjuge que renuncie à herança de bens poderá ficar na mesma na casa de morada da família, enquanto estiver vivo. A notícia é avançada esta quinta-feira pelo “Jornal de Negócios” e é baseada numa proposta feita pelo Partido Social Democrata (PSD), que foi aceite pelo Partido Socialista (PS).

O projeto lei, que foi apresentado pelo PS e continua em discussão no Parlamento, tem como objetivo permitir que duas pessoas se casem sem que, como está em vigor no quadro legal, fiquem ‘herdeiras uma da outra’. O PSD propôs a alteração para que no caso de um dos cônjuges morrer, o outro não perca o direito de ficar com a casa.

Ao “Jornal de Negócios”, Carlos Peixoto, deputado do PSD, afirma que “o objetivo é proteger os cônjuges, sobretudo os mais idosos”. O projeto do PS prevê que o membro do casal que fique vivo irá manter sempre o direito a alimentação, a menos que volte a casar.