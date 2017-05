Conhece este número? Os 134.900 km de Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, começou ontem a sua visita de Estado a Cabo Verde com um mergulho na Prainha, na cidade da Praia, e dois pastéis de nata, numa pastelaria portuguesa. Desde que tomou posse já realizou mais de 20 viagens internacionais entre Europa, América e África.

Começou no Vaticano, reuniu-se com o rei de Espanha, com o presidente de Itália e o presidente do Parlamento Europeu. Esteve em Maputo, com António Guterres na ONU e com o líder brasileiro Michael Temer. Teve uma audiência com a Chanceler alemã Angela Merkel, encontrou-se com François Hollande, Theresa May, e visitou o líder histórico Fidel Castro, em Havana. Também assistiu a vários jogos da seleção nacional, em França. Registaram-se ainda outros encontros e participações ao longo do último ano.

Até Junho, o Presidente da República deverá deslocar-se ao Senegal, ao Luxemburgo, à Croácia e ao Brasil.