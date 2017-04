Conhece este número? 70.000.000.000

Desde a sua criação por John Grayken, em 1995, o fundo Lone Star detém neste momento 17 empresas de ‘private equity’ e o valor dos ativos ascende a 70 mil milhões de dólares. Banca, imobiliário e reestruturação financeira são os setores onde mais aposta. América, Ásia e Europa, as geografias preferidas pelo fundador.

Na sexta-feira passada, este fundo norte-americano tornou-se mais conhecido dos portugueses. Isto depois de o Governo liderado por António Costa ter anunciado que, no âmbito do acordo celebrado para a compra do Novo Banco, o Lone Star vai injectar 1.000 milhões de euros no banco ‘bom’ criado depois do colapso do Banco Espírito Santo em 2014.

O Lone Star fica assim com 75% do capital do Novo Banco, enquanto os restantes 25% ficam no Fundo de Resolução da banca.