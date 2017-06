Conhece este número? 15.000.000

O milionário Michael Bloomberg e antigo ‘mayor’ de Nova Iorque prometeu angariar 15 milhões de dólares para apoiar os esforços das Nações Unidas na luta contra as alterações climáticas.

O objetivo da doação é o de apoiar as operações do secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, nomeadamente aquelas que se “destinam a ajudar os países a atingir os seus compromissos no quadro do Acordo de Paris de 2015”, anunciou Michael, através de um comunicado da sua Fundação Bloomberg Philanthropies.

“Os americanos não se vão retirar do acordo de Paris”, adiantou Michael Bloomberg. “Pelo contrário, vamos fazê-lo avançar”, concluiu o milionário, que é o enviado-especial da ONU para as cidades e as alterações climáticas.