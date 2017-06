Conheça por dentro o mais moderno navio de cruzeiros do Mundo

Conheça por dentro os recantos e os luxos do último grito na indústria de navios de cruzeiro. O MSC Meraviglia esteve hoje atracado no porto de Lisboa, em Santa Apolónia, sendo a capital portuguesa o destino da sua viagem inaugural.

É o 13º navio da frota de navios de cruzeiro da MSC Cruises e integra-se num plano de expansão da empresa que implica a construção de mais 10 navios até 2026, num investimento global de nove mil milhões de euros.

Hoje, durante as cerca de oito horas em que esteve em Lisboa, o MSC Meraviglia despertou a curiosidade muitos transeuntes.

Para os mais felizardos, houve uma cerimónia comemorativa a bordo com cerca de 170 convidados, entre autoridades, imprensa e parceiros, que assistiram à habitual troca de placas com o comandante do navio, Comandante Pontecorvo e as autoridades portuárias de Lisboa. O evento contou também com a presença dos Embaixadores de Itália, Giuseppe e Sheba Morabito.

Percorra o MSC Meraviglia pelas mãos do Jornal Económico.