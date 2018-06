Conheça os oito fatores que podem ajudá-lo a decidir na hora de comprar ou arrendar casa

É um dos momentos da vida em que se levanta uma das maiores questões financeiras. Comprar, ou arrendar casa? Sejam estudantes, jovens trabalhadores, ou um casal à procura da primeira casa o dilema persiste.

A “fintech” Comparajá.pt lança oito dicas que podem ajudá-lo a fazer a tomar a melhor opção. O primeiro factor a ter em conta é desde logo o preço. Caso queira comprar, veja se a casa não custa mais do que 2,5 vezes o seu salário anual. No caso de encontrar casa com uma renda que seja significativamente baixa deverá arrendar.

Outro dado que deve ter em consideração diz respeito ao tempo de estadia. Se quiser comprar tenha a certeza absoluta do local onde quer viver, até tendo em consideração se tiver família perto. Deverá optar por arrendar casa se achar que não vai ficar mais do que cinco anos nessa zona habitacional.