Conheça os melhores tarifários internacionais para ligar para o estrangeiro

Se liga para o estrangeiro, escolher o melhor tarifário para si pode ser uma tarefa árdua devido às muitas ofertas atualmente existentes no mercado.

MEO

Todas os utentes de cartões pré-pagos ou pós-pagos da MEO têm a Tarifa Base Internacional ativa por defeito, sem necessidade de adesão prévia. Assim, a Tarifa Base Internacional permite enviar SMS para o estrangeiro por um custo unitário de 32 cêntimos. Já os preços das chamadas internacionais variam entre os 50 cêntimos e 1,6 euros por minuto.

No entanto, a MEO tem outros planos que permitem fazer chamadas internacionais a preços mais competitivos. Os planos +Perto 150 ou +Perto 300 funcionam como complementos ao seu cartão. O mais completo, o +Perto 300, custa 7,99 euros por mês, com direito a 300 minutos para a União Europeia, Estados Unidos, Canadá e China. Chamadas para Angola, Moçambique, Cabo Verde e Brasil custam 30 cêntimos por minuto, enquanto ligar para a Rússia ou Ucrânia custar 27,5 cêntimos por minuto. Tem ainda 10 gigas de internet para utilizar em apps de messaging como o Skype, Whatsapp, Viber e iMessage.

NOS

O Plano Mundo da NOS oferece-lhe chamadas (até 2.000 minutos) e SMS gratuitas para outros cartões Mundo e incluí ainda um pacote de internet de 500 MB. Chamadas internacionais para países dentro da União Europeia custam 35 cêntimos por minuto. Há ainda um conjunto de oito países para os quais ligar para as redes móveis ou fixas é bastante barato, indo de 1 cêntimo por minuto para redes fixas na Roménia até 19 cêntimos por minuto para redes móveis angolanas. Em qualquer caso, com este plano da NOS pode enviar uma SMS de 160 caracteres por 25 cêntimos, cada MMS custa 50 cêntimos e uma videochamada custa 1,15 euros por minuto. O Plano Mundo custa 7,5 euros com duração de 15 dias ou 12,5 euros para 30 dias de utilização.

Se preferir ligar do seu telefone fixo da NOS, saiba que pode ligar para 50 países gratuitamente entre as 21 e as 9 horas nos dias úteis e a qualquer hora nos feriados e fins-de-semana, segundo o site comparaja.pt.

Vodafone

À semelhança do Plano Mundo da NOS, com o tarifário World da Vodafone pode ligar para as redes fixas ou móveis de um conjunto de oito países a preços competitivo. Os carregamentos convertem-se em saldo, que é válido até duas semanas ou até trinta dias consoante carregue com 7,5 euros ou 12,5 euros, respectivamente. O tarifário World incluí ainda 500 MB de Internet.

Caso não queira adquirir este tarifário, a Vodafone tem outro produto que lhe permite fazer chamadas internacionais a baixo custo. Por mais 1,49 euros por mês pode complementar o seu cartão Vodafone com um aditivo internacional que lhe permite ligar para um país à sua escolha – entre oito disponíveis – para redes móveis e fixas.

Lyca Mobile

O Lyca mundo tem quatro opções com preços diferentes consoante tenha mais ou menos necessidades para ligar para o estrangeiro. O Lyca Mundo vai desde os 1,9 euros mensais com 50 minutos por mês até aos 20 euros mensais com 1200 minutos por mês. Qualquer que seja a sua opção poderá apenas ligar para 20 países que poderá consultar na página da operadora.

NOWO

A NOWO não tem um tarifário exclusivamente pensado para ligar para o estrangeiro. No entanto, por 28,99 euros por mês, pode adquirir um pacote de internet, televisão e voz que tem incluído 1000 minutos para redes fixas para 50 países estrangeiros.

UZO

A UZO é uma operadora de telecomunicações low cost sem um plano exclusivo para chamada internacionais. No entanto, esta operadora, que não exige carregamentos nem mensalidades obrigatórios, permite-lhe ligar para as redes fixas e móveis de 46 países a preços muito reduzidos, sendo que o custo médio por minuto cifra-se nos 11 cêntimos.

Vectone Mobile

A Vectone Mobile é uma operadora com produtos essencialmente destinados a fazer chamadas internacionais. Bastará ir ao site da empresa e escolher o país para o qual pretender ligar para obter a o custo da chamada por minuto.