Chama-se Sybaris e é o melhor veleiro do mundo premiado pelo World Superyacht Awards. Construído pelo italiano Perini Navi, o barco de 70 metros venceu o concurso em todas as categorias. “Sybaris impressionou os juízes, não só com a sua capacidade de velejar, mas também pelo conforto do seu interior”, disse o júri à CNN.