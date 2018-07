Conheça as startups vencedoras do programa de aceleração promovido pela PRIO

Já são conhecidas as startups vencedoras do programa de aceleração promovido pela PRIO em parceria com a consultora de inovação imatch, escolhidas de um total de 99 candidaturas, oriundas de 20 países.

As vencedoras foram seleccionadas de um grupo de 10 finalistas que foram acompanhadas por mentores PRIO desde o bootcamp dos dias 14 e 15 de Junho até à final da passada sexta-feira, onde apresentaram os seus projectos e propostas de sinergia a toda a administração e responsáveis pelas várias áreas de negócio da PRIO. Duas das startups vencedoras são portuguesas e uma é espanhola, e foram escolhidas com base nas propostas de valor apresentadas na final, que resultaram do trabalho desenvolvido ao longo das últimas semanas. Os vencedores terão agora acesso a realizar um projecto-piloto com a PRIO de valor base mínimo de 10 mil euros e apoio à implementação por parte de especialistas PRIO e da NOVA SBE. Continuar a ler A Pavnext é uma startup portuguesa com solução de pavimento inteligente que conjuga a segurança rodoviária e eficiência energética. O pavimento desenvolvido e patenteado por esta startup permite captar a energia cinética de carros e pessoas e transformá-la em energia que pode ser usada em todo o tipo de aplicações. Para além disso, permite a monitorização de dados de tráfego e energia gerada e consumida em tempo real. A Tramgrid é uma startup portuguesa que desenvolveu um carregador rápido de veículos eléctricos que utiliza a corrente disponível nas redes catenárias dos eléctricos para alimentar o carregamento dos veículos. A Macco Robotics é uma startup espanhola que desenvolve soluções de robótica e especializada na interacção com humanos para as áreas de retalho, restauração, saúde e lazer. A portuguesa Visor.ai e a alemã EcoG ficaram no TOP 5. A visor.ao conjuga chatbots e inteligência artificial para automatizar interacções e a EcoG desenvolveu uma plataforma para carregadores de veículos eléctricos”.