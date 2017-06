Conheça as melhores estratégias de Crowdfunding e como tirar partido delas

De acordo com a PPL, a maior plataforma de crowdfunding de recompensas em Portugal, o crowdfunding é uma forma recente de angariação de financiamento online para um projeto através de uma comunidade que partilha os mesmos interesses.

Existem 4 tipos de campanhas: Doação, Recompensa, Capital próprio e Empréstimo.

Doação (Crowdfunding sem Recompensa)

Este tipo de crowdfunding tem vindo a ser utilizado por instituições sociais. Não há uma obrigatoriedade de recompensa em troca da contribuição. As pessoas contribuem por acreditar na causa e não na expectativa de receber algo em troca.

No entanto não é aplicável a empresas.

Recompensa (Crowdfunding com Recompensa)

Este é o tipo de crowdfunding mais comum em todo o mundo. São as contrapartidas que incentivam os apoiantes a contribuir para o projeto e que funcionam como forma de agradecimento. Dependendo da quantia apoiada, o apoiante irá receber algo em troca, normalmente um produto ou serviço relacionado com o projeto. Quanto mais criativas, generosas e aliciantes as recompensas, maior a probabilidade de sucesso na angariação de apoios. As recompensas podem ser tangíveis ou intangíveis mas têm que incentivar as pessoas a tornarem-se apoiantes da causa.

No crowdfunding baseado em recompensas, a pessoa não está a vender parte do seu negócio. Está sim a financiar a sua ideia junto dos seus apoiantes adiantadamente.

Contudo, se o cliente não tiver um produto que permita dar uma recompensa aos seus apoiantes este tipo de crowdfunding não é o mais indicado.

Capital próprio (Equity Crowdfunding)

Comparativamente ao crowdfunding tradicional onde os apoiantes contribuem com um determinado projeto sem a expectativa de lucrar, no equity crowdfunding, o apoiante procura um retorno financeiro do valor que colocou na empresa em que investiu.

Neste tipo de crowfunding é possível obter maiores quantidades de capital comparativamente com outras formas de crowdfunding.

Empréstimo (Crowdlending ou debt crowdfunding)

Neste tipo de crowdfunding, os investidores (apoiantes) investem numa ideia ou projeto em que acreditam e, depois de algum tempo, recebem o dinheiro que colocaram a empresa de volta mais um valor de juros. Este modelo é também chamado de peer-to-peer (P2P) de empréstimos, pois permite a concessão de empréstimos em dinheiro, sem ter de passar pelos bancos tradicionais.

Esta forma de crowdfunding pode bater as taxas de juros de alguns bancos. Além disso, as empresas que podem ter dificuldade em obter um empréstimo num banco pode encontrar sucesso com crowdfunding.