Congresso. Assunção Cristas propõe-se liderar “o centro e a direita”

“Queremos ser o primeiro partido no espaço do centro e da direita, sem hesitações, sem complexos, com 40 anos de história atrás de nós a inspirar os muitos anos que temos pela frente”, assumiu Assunção Cristas durante o discurso perante os delegados ao 27.º Congresso do CDS-PP, em Lamego. Está assim traçado o objetivo do CDS para as legislativas de 2019. O CDS quer ser o partido de direita em Portugal e deixar o PSD de Rui Rio para segundo plano. No entanto frisou que “os únicos adversários do CDS-PP são o Partido Socialista e as esquerdas encostadas, que ora encostam ora ameaçam desencostar.

Reproduzindo a ideia proferida durante a Apresentação da Moção “Um Passo à Frente”, Cristas diz que o CDS, deve assumir-se como “o partido alternativo ao socialismo”.

“Queremos ser o partido que representa a alternativa ao Governo de António Costa e das esquerdas unidas”, afirmou.