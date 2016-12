Congelado. Não há diálogo entre Rússia e EUA, assegura Kremlin

“O diálogo com os EUA está congelado a quase todos os níveis. Ou não comunicamos ou reduzimos ao mínimo” os contatos, afirmou Peskov numa entrevista à cadeia de televisão russa Mir-TV noticiada pela agência russa Ria-Novosti.

As relações entre a Rússia e os Estados Unidos atravessam um dos seus piores momentos devido às graves tensões por causa do conflito sírio (Moscovo apoia ativamente o regime do presidente Bashar al Assad) e por causa da crise ucraniana.

A deterioração da relação entre os dois países começou com a anexação da Península da Crimeia pela Rússia em março de 2014. Os Estados Unidos já tinham acusado Moscovo de estar a apoiar os rebeldes pró-russos no Leste da Ucrânia.

Já no conflito sírio, os Estados Unidos têm condenado a atuação russa ao lado do regime de Bashar al Assad, nomeadamente o apoio com aviação (responsável por múltiplas missões de bombardeamento).