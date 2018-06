Conforme esperado, Fed sobe taxa de juros

A Fed subiu a taxa de juros de referência, seguindo a expectativas dos analistas A decisão foi anunciada esta quarta-feira, dia 13 de junho, pela Reserva Federal norte-americana.

“Tendo em vista as condições de mercado de trabalho concretizadas e esperadas e a inflação, o Comité decidiu subir o intervalo dos limites para a federal funds rate para 1-3 / 4 a 2%. A postura da política monetária permanece cooperadora, apoiando, assim, as fortes condições do mercado de trabalho e uma taxa de retorno à inflação de 2%”, explica a instituição liderada por Jerome Powell, em comunicado.

(Em atualização)