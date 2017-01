Confiança dos consumidores atinge máximo de quase 17 anos

O indicador de confiança dos consumidores aumentou nos últimos cinco meses e atingiu em janeiro máximos desde abril de 2000.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), o aumento do indicador de confiança dos consumidores em janeiro deveu-se, sobretudo, ao contributo positivo das perspetivas relativas à evolução do desemprego e das expectativas relativas à situação económica do país.

“Em menor grau”, destaca, deveu-se às apreciações da evolução da poupança e da situação financeira do agregado familiar.