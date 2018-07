Conferência Europeia sobre Facility Management decorre nos dias 17 e 18 de Outubro

Tendo como um dos temas o impacto da Internet of Things (IoT) na evolução dos espaços e no futuro das cidades, a conferência incidirá na partilha de conhecimento e experiências entre Asset, Property e Facility Managers de vários países.

Nos dias 17 e 18 de Outubro, o Fórum Tecnológico de Lisboa será palco do evento onde serão debatidos os temas centrais da evolução dos mais diversos espaços e ambientes do nosso quotidiano – de espaços comerciais a escritórios, de hospitais a hotéis, entre outros.

Em todos estes será destacado o uso crescente da IoT como essencial para entender e antecipar as necessidades dos utilizadores finais e de que forma esta pode tornar os espaços mais humanos e influenciar a qualidade de vida e a produtividade das organizações.

A conferência contará com nomes de referência na área do IoT (como Anna Seacat e André Calixto) bem como do FM Europeu (como Ron van der Weerd, Renske van der Heide e David Martinez), entre vários oradores já confirmados.