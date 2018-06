Confederação dos Agricultores afirma que proposta de orçamento europeu representa corte

O secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) disse hoje, em Santarém, que a primeira proposta de orçamento para a Política Agrícola Comum (PAC) para o período 2021/2027 representa efetivamente um corte para os agricultores portugueses.

Questionado sobre se a proposta da Comissão Europeia conhecida na sexta-feira é boa para os agricultores portugueses, Luís Mira disse à Lusa que as contas feitas pelo comissário europeu para a Agricultura, Phil Hogan, segundo as quais Portugal não fica a perder nos pagamentos diretos, “são feitas com preços sem inflação”.

“Um milhão hoje não é igual a um milhão em 2027”, afirmou, realçando que, feitas as contas com a inflação, a proposta representa um “corte de 20%, 22%”, que “o agricultor vai sentir na sua perca de capacidade de compra”.