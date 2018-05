Montepio Acredita Portugal já escolheu os sete vencedores

“My Polis”, “Bus Global Network”, “Elephai”, “Sal Verde”, “Keep Warranty”, “VR4Neuro Pain” e “City Check”, foram os vencedores da oitava edição do concurso “Montepio Acredita Portugal”. A gala decorreu na noite de quinta-feira no Centro de Congressos de Lisboa e elegeu sete projetos, entre 11.477 ideias que estiveram em concurso.

Cada um destes projetos venceu uma categoria específica e todos eles vão receber prémios atribuídos pelos parceiros do concurso avaliados em mais de meio milhão de euros. Destaque para o prémio “Brisa Mobilidade 2018”, atribuído ao projeto “Bus Global Network”, uma plataforma online que permite fazer reservas e aluguer de autocarros e que vai receber apoio da empresa Brisa na entrada no mercado.

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) e o “Impact Hub” vão garantir a incubação dos três projetos finalistas da categoria de “Empreendedorismo Social”, onde se destaca a “My Polis”, uma plataforma mobile para trazer a participação política para o século XXI e melhorar a comunicação entre políticos e cidadãos.