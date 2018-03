Concurso para concessão do transporte marítimo inter-ilhas envolto em polémica

João do Carmo que falava enquanto porta-voz do grupo parlamentar do PAICV durante a jornada parlamentar de preparação para a próxima sessão legislativa do mês de Maio, afirmou que o Governo pretende através deste concurso, criar “um monopólio natural” em detrimento da concorrência no mercado nacional.

“Diz o governo que reservará 20% do capital da empresa aos armadores nacionais. A única leitura que podemos fazer é que o governo procura driblar o decreto-lei 26/93 de 10 de Março que exige ao armador ter o mínimo de 25% do capital social cabo-verdiano”, criticou o deputado do PAICV.

Segundo João do Carmo, “não havendo nada em concreto, isso resume-se numa proposta enganosa para os armadores nacionais e uma total deslealdade” para com a classe dos armadores. “A nossa preocupação é o termo de referência deste concurso que tira qualquer possibilidade dos armadores nacionais de conseguirem ganhar este concurso”, desabafou o deputado. João do Carmo disse ainda que perante a situação “não há o mínimo sinal de transparência, reconhecimento e valorização desta classe” empresarial.