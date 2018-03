Concurso do ferry adiado por 40 dias

O Governo Regional da Madeira voltou a adiar por mais 40 dias o prazo para apresentação de propostas para o ferry. Este dilatar do prazo deve-se a um pedido de uma das empresas interessadas nesta ligação devido a questões burocráticas e operacionais.

O concurso para a ligação via ferry, entre o Continente e a Madeira, voltou a sofrer mais um adiamento. Desta vez o motivo prendeu-se com questões burocráticas e operacionais levantado por uma das empresas interessadas nesta operação marítima.

De recordar que este processo que tem por objetivo estabelecer uma ligação marítima entre o Continente e a Madeira já teve alguns volte-faces.

O Governo Regional abriu um concurso que no final não teve propostas. Isso levou a mais uma abertura de concurso para a mesma exploração marítima com algumas modificações em comparação com o anterior.

Nessa altura o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, explicou que a operação ferry poderia não se estender durante todo o ano, mas que tinha a expectativa que a ligação arrancasse ainda este verão.

Apesar destes ajustes este já é o segundo adiamento feito pelo executivo madeirense a pedido de uma das empresas interessadas nesta operação ferry.