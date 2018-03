Concurso do Banco Efisa prorrogado por 35 dias

O concurso de venda do Banco Efisa foi prorrogado por 35 dias, segundo o anúncio de aditamento publicado em Diário da República.

O Jornal Económico sabe que este adiamento deveu-se a pedidos de todos os concorrentes que alegaram ser necessário mais tempo para analisarem a informação do banco (Due Dilligence) para poderem apresentar as suas propostas.

A Patris não avançou com nenhuma proposta não vinculativa. Não são conhecidos os interessados em apresentar uma proposta à compra do banco de investimento do ex-BPN, mas segundo fontes do mercado o ativo é menos atractivo hoje, por causa da elevada regulação do sector bancário que entrou e entra em vigor este ano.