Comunicação social: JPP reclama dísticos “press” emitidos na Madeira

Segundo aquele partido, tais dísticos são atualmente emitidos pela Direção de Serviços de Política Legislativa para os Media da Secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros “e para obtê-los é preciso fazer o pedido, através de requerimento, para Lisboa”.

“Trata-se de um processo que não se revela prático para os jornalistas da Madeira”, refere o JPP que justifica esta iniciativa legislativa depois de ter sido informado da situação pela Delegação Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas, elaborou o referido diploma.

Entende a JPP que estes dísticos para automóveis dos meios de comunicação sem erviço, visando a concessão de facilidade no estacionamento dos mesmos, devem passar a ser emitidos por uma entidade a designar no âmbito do Governo Regional.