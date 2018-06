Compta inaugura novo centro de desenvolvimento no Porto

A tecnológica Compta vai inaugurar esta quinta-feira à tarde um novo centro de desenvolvimento na cidade da Maia, no distrito do Porto. As novas instalações do grupo têm como objetivo apoiar clientes empresariais e albergar uma unidade de I&D.

Os escritórios localizam-se na Tecmaia (Parque de Ciência e Tecnologia da Maia) e vão acolher 30 colaboradores, que serão também responsáveis por desenvolver projetos relacionados com a gestão de serviços, plataformas aplicacionais e Internet of Things. Segundo a Compta, o investimento “aloja competências, equipas e serviços prestados para outras partes do país” e também para projetos internacionais como aplicações de negócio.

Após as apostas no TagusValley (Tecnopólo do Vale do Tejo, em Abrantes), no Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, em Évora, e no Instituto Politécnico de Tomar, o grupo de Tecnologias de Informação volta a querer chegar a mais pólos de ciência, empreendedorismo e inovação.