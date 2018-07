Comprou a frigideira mais polémica do momento? Deco apoia consumidores enganados

A DECO decidiu avançar com a ajuda a todos os consumidores que se sintam defraudados pela publicidade enganosa da Master Copper e queiram reaverem o seu dinheiro. “Dada a falsidade das alegações, entendemos que os consumidores podem devolver o produto e pedir o reembolso do dinheiro: têm dois anos para exercer este direito após a compra”, refere a DECO.

Mais do que alertar para a publicidade enganosa, a DECO associa-se assim aos consumidores enganados que, se interessados na ajuda, devem recorrer ao preenchimento de um formulário que se encontra disponível no seu site.

Após o preenchimento deste formulário, explica a DECO, os consumidores serão contactados no prazo de 48 horas, “com todas as informações de que necessitam para receber o seu dinheiro de volta”.

Recorde-se que a frigideira Master Copper tem sido anunciada massivamente na televisão portuguesa como um produto com características únicas, que se destaca de quaisquer produtos semelhantes à venda no mercado nacional.

Confrontados com algumas queixas de consumidores, a DECO decidiu submeter a Master Copper “a um exigente conjunto de testes laboratoriais, em que analisámos, uma por uma, todas as alegações publicitárias apresentadas pela marca”.

Para o efeito, “selecionámos um laboratório com a acreditação e tecnologias necessárias para a realização de um estudo objetivo e isento. Os resultados não podiam ser mais dececionantes: a Master Copper falha na comprovação de praticamente todas as alegações publicitárias que anuncia, incluindo até aquela que está na origem do seu nome – a composição 100 por cento cobre (copper em inglês). A análise microscópica realizada em laboratório assegura que se trata, sobretudo, de alumínio (não tendo sido possível determinar a composição do revestimento antiaderente)”.