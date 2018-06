Compras online: Ative este alerta e poupe centenas de euros com apenas um clique

O novo ‘plug-in’ Melhor Escolha é o “aliado certo para poupar sem limites”, defende a Associação de Defesa dos Consumidores (DECO). Esta é uma aplicação gratuita que todos os consumidores, associados ou não, podem descarregar e instalar no browser do computador (Chrome ou Firefox).

Em 2017, receberam mais de 2,6 milhões de visitas e contam com uma montra de mais de 60 famílias de produtos em destaque permanente. Exibe preços e resultados atualizados em tempo real para mais de cinco mil modelos. No total, são publicados por dia cerca de 150 mil preços de lojas físicas e 30 mil preços de lojas online.

Depois de instalar, passa a receber alertas de poupanças em tempo real (no topo do ecrã, debaixo da barra de navegação) à medida que procura informação de produtos em lojas online. Fnac, Worten, Radio Popular, MediaMarkt, Box e Conforama, entre outras dezenas de lojas.

Por exemplo, no comparador de preços da Deco Proteste, pode encontrar um preço ainda mais baixo e saber quanto poupa. Neste caso, basta clicar no botão “Veja onde comprar” para aceder ao comparador de preços e descobrir as melhores opções. Depois de escolher e clicar na loja, pode avançar e concretizar a compra.

Esta solução funciona em modo desktop (não é possível instalar plug-ins através do telemóvel). As cerca de 60 lojas onde o alerta é ativado pertencem sobretudo a eletrodomésticos (ferros de engomar, máquinas de café, máquinas de roupa, máquinas de loiça, aspiradores, frigoríficos, micro-ondas), tecnologia (telemóveis, televisores, tablets, máquinas fotográficas, impressoras) e ainda pneus, cadeiras auto, colchões.

Vantagens do ‘plug-in’ Melhor Escolha

-Gratuito e disponível para todos os consumidores (mesmo não associados).

-Fácil instalação.

-Fácil de utilizar, depois de instalar o plug-in, não precisa de fazer mais nada. Recebe de forma automática alertas no browser (Chrome ou Firefox), informando-o se se trata da loja mais barata ou quanto pode poupar noutra loja online publicada nos comparadores da Deco Proteste.

-Ajuda a poupar nas compras online.

Três passos para saber se é um bom ou mau negócio

1- Se descobriu a promoção na net, numa loja online, copie o link completo do produto e cole-o no campo e faça Enter ou, mais simples, insira o nome da loja e do modelo e faça Enter no site da Deco.

2-A resposta surge sob a forma de gráfico, acompanhado de um semáforo com uma de três cores: verde, amarelo ou vermelho. Se receber luz verde, face ao histórico de preços, o negócio vale a pena.

3- Os preços ziguezagueiam constantemente. Portanto, um sinal vermelho hoje pode ser um sinal verde amanhã. E vice-versa, alerta a Associação de Defesa dos Consumidores.

Para descarregar o programa, basta clicar num dos botões abaixo, de acordo com o browser que utiliza:

CHROME

FIREFOX