Comprar um smartphone por 1 euro? Campanha de filial da Huawei gera corrida aos saldos

Uma das empresas controladas pela Huawei, a chinesa Honor, com presença no Reino Unido, Alemanha, Itália, França e Espanha, tem desde quarta-feira, 21, uma campanha promocional que consiste na venda de vários produtos a 1 euro na loja online da tecnológica. Na loja online espanhola, a Honor Super Brand Week decorre até 28 de março e todos os dias, pelas 14h00 (hora de Madrid), há pelo menos um smartphone à venda por 1 euro.

Ontem, quem acedeu ao site da Honor pôde comprar uma das dez ‘Caixas Presente’ (um pacote com um stick selfie, fones de ouvido e um cabo carregador) da Honor. Esta quinta-feira (e até 25 de março, domingo), quem aceder à loja online poderá comprar um smartphone Honor 5C por 1 euro (só serão disponibilizados cinco). Dia 26 serão colocados à venda cinco do Honor 8 PRO e dia 27 de março, os clientes da Honor poderão comprar um dos cinco Honor 7X, de cor vermelha, disponibilizados.

No último dia da promoção, 28 de março, a Honor colocará à venda cinco Honor 9 Lite por 1 euro – um modelo lançado este ano.

Para poder usufruir da semana de saldos da Honor, é necessário criar um registo de cliente no site. Depois do registo o cliente ainda poderá ganhar um voucher no valor de 100 euros para utilizar entre os dias 26 e 28 de março.

Em novembro de 2017, a empresa lançou esta mesma campanha. O sucesso foi tal, que a loja online da Honor esteve “em baixo” várias horas. Agora, a empresa já garantiu ter duplicado a capacidade dos servidores para assegurar que nenhum cliente seja prejudicado.