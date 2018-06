Compra dos manuais escolares em risco devido ao atraso na fixação dos preços

De acordo com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), o atraso nas negociações com o Executivo é “preocupante” e pode trazer constrangimentos no abastecimento das livrarias.

Os pais ficam amanhã a conhecer a lista dos livros que terão de adquirir para o próximo ano letivo. Negociação ainda “está a decorrer”, diz o Ministério da Educação. O Governo e a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) ainda não chegaram a acordo sobre a atualização dos preços dos manuais escolares para o próximo ano. Segundo a APEL, o atraso nas negociações com o Executivo é “preocupante” e pode trazer constrangimentos no abastecimento das livrarias. A notícia é avançada esta quinta-feira, dia 28 de junho, pelo “Jornal de Notícias” (JN). O matutino lembra ainda que os pais ficam amanhã a conhecer a lista dos livros que terão de adquirir para o próximo ano letivo. Continuar a ler Questionado pelo JN sobre a demora, o Ministério da Educação admitiu que o processo de negociação ainda “está a decorrer” com a Direção Geral das Atividades Económicas e a associação dos editores. “[O atraso] traz dificuldades acrescidas que os editores estão a tentar colmatar”, explicou, por sua vez, ao diário Bruno Pacheco, secretário geral da APEL. Entre as medidas está a impressão parcial dos livros.