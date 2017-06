Compra de Obrigações portuguesas pelo BCE cai para novo mínimo em maio

O valor total das obrigações de países da zona euro compradas pelo banco central em maio situou-se nos 51,490 mil milhões de euros. No total do programa, ascende a 1,587,017 milhões de euros.

Tal como anunciou em dezembro, o BCE reduziu em abril o total do valor da compra de ativos da zona euro para 60 mil milhões de euros mensais, face aos anteriores 80 mil milhões. Apesar disso, Mario Draghi tem afirmado que a redução não significa o fim do programa, que está planeado até ao fim do ano.

Quando é que o BCE irá iniciar o tapering, ou seja o fim gradual dos estímulos à economia da zona euro, mantém-se uma das incógnitas. Esta quinta-feira, o conselho de governadores do BCE volta a reunir-se com os mercados à espera de pistas sobre o futuro da política monetária na Europa. No entanto, o consenso dos analistas consultados pela Reuters é que a BCE não faça, para já, alterações às taxa de juro ou ao programa.