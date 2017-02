Compra da TVI. Operação Marquês descobre novas provas do plano de Sócrates

Os investigadores da “Operação Marquês” descobriram novas provas relativas ao suposto plano de José Sócrates para controlar a estação de televisão independente. Os documentos encontrados durante as buscas ao banco Haitong terão indicações de que José Sócrates e Rui Pedro Soares pretendiam utilizar o Taguspark para adquirir a TVI aos espanhóis da Prisa em parceria com o Grupo Lena e investidores angolanos.

A notícia é avançada pelo jornal “I” desta segunda-feira, que recorda ainda que, há sete anos, durante a investigação do caso Face Oculta por parte do DIAP esta situação já tinha vindo a público. O procurador-geral em funções na altura, Pinto Monteiro, e o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Noronha de Nascimento, proibiram a investigação por considerarem as suspeitas do DIAP de Aveiro sem fundamento.

Agora, os investigadores da “Operação Marquês” entendem que estas novidades poderão ou não significar uma ligação estreita entre José Sócrates e o Grupo Lena. Numa busca realizada ao BESI (banco de investimento então do grupo BES, atual Haitong), ter-se-á encontrado notas da funcionária da instituição Catarina Guerra, escritas durante uma reunião em que foi delineada a “eventual aquisição da Media Capital por parte de um consórcio que integrava o Taguspark, o Grupo Lena e outros investidores”.