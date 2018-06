Competitividade é o maior problema no desenvolvimento regional. Interior está mais longe do litoral.

A competitividade foi o indicador com maior nível de disparidade inter-regional entre as três componentes do Índice Sintético de Desenvolvimento Regional 2016, publicado esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O interior não acompanhou o litoral do país no desenvolvimento, de acordo com os dados relativos a 2016.

“O retrato territorial do índice de competitividade revela que as regiões com índices mais elevados se concentram no Litoral do Continente. A Área Metropolitana de Lisboa apresentava o índice de competitividade mais elevado, destacando-se das restantes regiões. A Área Metropolitana do Porto, a Região de Aveiro e o Alentejo Litoral também superavam a média nacional”, explica o relatório do INE.

“Entre as três componentes do desenvolvimento regional, os resultados para o índice de competitividade nas NUTS III portuguesas apresentavam o maior nível de disparidade regional”, acrescenta.