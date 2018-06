Como vão ser os computadores em 2068? Porto recebe ‘Future of Computing’ em junho

“Como vão ser os computadores em 2068?”. Esta é a pergunta que especialistas de todo o mundo vão tentar responder durante o Future of Computing, evento que decorre de 25 a 29 de junho, no Porto. Segundo comunicado da organização, Sadaf Alam, responsável pelo terceiro supercomputador mais rápido do mundo, é uma das oradoras do evento.

O Future of Computing, “maior evento realizado em Portugal sobre este tema, vai abrir a discussão sobre os computadores do futuro. As tendências, tecnologias e desafios da computação vão estar em debate no evento organizado pelo UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto”.

Sadaf Alam, Chief Technology Office do Swiss National Supercomputing Centre, é a investigadora responsável pelo Piz Daint – o terceiro supercomputador mais rápido de todo o planeta. Elvira Fortunato é a cientista portuguesa que recebeu a maior bolsa de investigação alguma vez atribuída em Portugal. Luca Cardelli é investigador na Microsoft e Koen Bertels é responsável pelo departamento de Engenharia Quântica e de Computação da Universidade de Delft. Estes são alguns dos oradores que vão discutir temas como computação quântica, neuromórfica, fotónica, química e biológica.