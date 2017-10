Como vai ser reduzido o défice no próximo ano

A redução do défice para 1% do PIB no próximo ano assenta sobretudo na diminuição da despesa pública, com destaque para a poupança em juros conseguida com a amortização antecipada da dívida ao FMI, levada a cabo este ano. Do lado da receita, os dividendos do Banco de Portugal e os impostos especiais sobre o consumo amortecem a perda de receita com o fim do sobretaxa e a alteração dos escalões de IRS. Veja as previsões nas contas públicas.

O relatório do OE2018 explcia que estas medidas “têm um carácter incremental” face ao ano anterior. Os dividendos do Banco de Portugal, por exemplo, “ascenderão em 2018 a 500 milhões de euros, consubstanciando um incremento de mais 148 milhões de euros face ao recebido em 2017”, nota o documento.