Como usar o Histórico de Ficheiros do Windows 10 para nunca perder nada

O Histórico de Ficheiros é uma funcionalidade do Windows que tira uma “fotografia” dos seus ficheiros à medida que trabalha no computador e guarda-a numa drive externa que esteja ligada directamente ao seu PC ou acessível através de uma rede local.

Com o passar do tempo o Histórico de Ficheiros constrói uma biblioteca com as versões antigas dos seus documentos que pode recuperar se necessário. Por exemplo, se estiver a escrever um texto e apagou um parágrafo sem querer e depois gravou o ficheiro, se tiver esta funcionalidade ligada, pode sempre recuperar o original.

O Histórico de Ficheiros é uma das componentes do sistema de cópias de segurança do Windows. O ideal para manter os seus dados seguros é manter os seus ficheiros em três locais: uma cópia no seu disco, uma cópia de segurança que esteja facilmente acessível (numa drive externa ou numa partilha na rede local) e uma cópia de segurança remota que mantenha os ficheiros a salvo num local diferente do computador. Desta forma, se algo de mal acontecer na sua casa ou escritório, a terceira cópia estará sempre pronta a ser recuperada.