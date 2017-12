Como um dos criadores do Facebook se tornou no mais rico de Singapura

Saverin nasceu no Brasil, mas morou no País até aos 14 anos, quando a família se mudou para Miami – temendo a possibilidade de que Eduardo viesse a ser sequestrado por causa da fortuna de seus pais. Nos Estados Unidos, Saverin foi tirar Economia na prestigiada Universidade de Harvard e ganhou fama por lucrar 300 mil dólares no mercado de futuros de petróleo ainda durante a faculdade. Era o prenúncio de uma carreira de sucesso. Ainda na faculdade, Saverin ajudou Mark Zuckerberg a fundar o Facebook, junto com Dustin Moskovitz, Chris Hughes e Andrew McCollum.

Após assumir a posição de CFO (Chief Financial Officer) do Facebook, Saverin acabou por ser afastado da empresa depois de desavenças com Zuckerberg mas tornou-se bilionário graças à sua participação na empresa. Um dos quartos do apartamento de Eduardo Saverin serve de escritório.

O empresário não gosta de secretárias. Tem três monitores Mac de 27 polegadas que dividem a atenção com um iPhone e um iPad, permanentemente ligados à internet. O brasileiro, de 35 anos, entrou numa enorme polémica quando decidiu renunciar à cidadania americana. Agora o mais rico da Singapura (com uma fortuna estimada em 10,3 mil milhões de dólares), um dos jovens milionários da tecnologia e dono da quinta maior fortuna do Brasil. Neste país asiático, onde vive há cinco anos, investe em startups, e é um dos principais financiadores do empreendedorismo na Ásia.