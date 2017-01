Como se diz “geringonça” em holandês? Partido de Dijsselbloem veio estudar fenómeno a Portugal

Os jovens do Partido Trabalhista holandês (PvdA) vieram a Portugal aprender como funciona a nossa “geringonça”.

“Contaram-nos que lhes chamam isso. Não sabemos o que é, mas parece-nos que é um ‘krakende wagen’”, declaram os membros do partido de Jeroen Dijsselbloem ao jornal Público.

Este foi o primeiro partido estrangeiro a requerer uma reunião com os partidos portugueses a fim de entender a coligação que vigora e estudar as soluções governativas. Atualmente no governo holandês atua uma coligação, de que o PvdA faz parte, com os liberais VVD de Mark Rutte.

Sebastian van der Vliet, presidente do think tank de jovens do partido afirma que, “é como uma inspiração, para ver como um Governo de esquerda está a funcionar e queremos ver que medidas estão a tomar e quais os resultados. Estão a tentar fazer coisas diferentes em termos orçamentais e na relação com as instituições europeias. Queremos descobrir se há alternativa e espalhar a palavra”.

O partido de extrema-direita holandês lidera as sondagens, no entanto, não se acredita que o mesmo consiga maioria para governar, tendo já excluído uma coligação com o partido dos liberais de Mark Rutte.

Os trabalhistas, que segundo Jeroen “só por milagre” conseguiriam vencer as eleições, pretendem tomar o exemplo português de uma coligação à esquerda.

A união de vários partidos, que podem não ser os mais votados, equipara-se ao sucedido nas eleições portuguesas.

O partido PvdA, através de Sebastian, refere que está “com algumas dificuldades, porque estamos no Governo com um partido de centro-direita e as pessoas não conseguem ver a diferença”, acrescentando que “na Holanda nunca houve um Governo de esquerda” e, tomando Portugal como exemplo, essa parece uma opção melhor do que uma coligação de bloco central.