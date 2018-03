Como são vistas as mulheres nas grandes consultoras (aos olhos dos homens)

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, o Jornal Económico pôs os porta-vozes (do sexo masculino) a falar das suas colegas e da evolução do seu papel numa BigFour. Ernst & Young (EY), Pricewaterhousecoopers (PwC) e KPMG acreditam que o sucesso de uma organização está relacionado com a colocação de pessoas com características, sensibilidades, perspetivas e profissões distintas e que Portugal, bem como as nossas consultoras, estão no bom caminho.

“Num dos estudos que a EY realizou sobre este tema, concluiu-se que as empresas cujos conselhos de administração tinham maior percentagem de mulheres também tinham, em média, maiores níveis de rentabilidade e melhores performances no mercado”, destaca João Alves, country managing partner da EY Portugal.

Tanto board como partnership da EY têm atualmente 20% de mulheres. Segundo João Alves, a evolução na área de consultoria e auditoria na integração das executivas tem sobretudo acompanhado a demografia dos recém-licenciados e a própria aposta das colaboradoras na sua realização profissional.