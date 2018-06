Como receber manuais escolares gratuitos no próximo ano letivo

O governo e as câmaras municipais vão garantir manuais escolares gratuitos para o ano letivo 2018/2019 para os alunos do ensino público desde que, no final do ano escolar, os livros sejam devolvidos às escolas afim de serem reutilizados.

O ministério da educação apenas garantirá a gratuitidade dos manuais escolares dos alunos das escolas públicas até ao 6º ano, política também seguida pelos municípios que, consoante os casos, poderão estender este programa a todos os alunos.

Para obterem livros escolares gratuitos, os encarregados educação deverão aceder a uma plataforma online (que ainda não se encontra disponível), disponibilizada pelo ministério de Educação, onde poderão descarregar um voucher que servirá como forma de pagamento junto das livrarias que comercializem os livros pretendidos.