Como partilhar o ecrã do computador com o Screenleap

O programa serve para fazer emissões do que se passa no ecrã de um computador para outros e apenas o emissor tem de ter software especial. Os receptores só têm de ter um browser e uma ligação à Internet a funcionar. Ao contrário de programas de ambiente de trabalho remoto, como o Team Viewer, o Screenleap apenas emite o conteúdo do ecrã, não permite que haja qualquer tipo de interactividade com o computador que está a emitir.

O Screenleap existe em duas versões: a gratuita, que limita o tempo de emissão a uma hora e a oito receptores. E a paga que tem três planos que se pagam ao mês e que vão dos 15 dólares por oito horas de streaming para um máximo de 30 receptores, até à conta de empresa que é ilimitada no tempo e paga por utilizador e ainda dispõe de possibilidade de personalização e gravação.

Voltando ao software, depois de instalado, para iniciar uma emissão basta clicar em ‘Start a Screen Share’ no menu para gerar um URL que depois pode ser enviado aos receptores através de email, Messenger ou de SMS. Para assistir à partilha, o utilizador só tem de clicar no URL para o abrir no browser.