Como os chineses estão a mudar o turismo em Portugal

O turismo é um dos motores da economia nacional. Mas com este boom de forasteiros a optar pelas maravilhas lusitanas, há quem pense que é preciso fazer melhor e aproveitar ainda mais esta conjuntura favorável. Esta sexta-feira, o impacto do turismo de qualidade e de compras em Portugal será o tema central de debate no ‘Summit Shopping Tourism & Economy’, que vai decorrer no Four Seasons Ritz Hotel, em Lisboa.

Uma iniciativa presidida pelo ex-secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. Em entrevista ao Jornal Económico (ver ao lado), este responsável explica como é que os chineses, que nem sequer fazem parte ainda do Top 10 de turistas em Portugal, se tornaram numa das mais importantes fontes de receitas para a economia nacional. E sublinha que é este o caminho, tentar captar turistas que invistam mais na nossa economia, no nosso património e nos nossos ativos, físicos ou culturais.

