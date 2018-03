Como investir numa obra de arte com apenas 75 euros

A internet democratizou o acesso à arte. Há cada vez mais sites onde os artistas talentosos podem mostrar as suas obras-de-arte e, os clientes, conseguem comprá-las a precessos acessíveis. Só o futuro dirá se as telas terão potencial de valorização. Mas pelo menos a decoração da casa ou o início de uma coleção de arte está garantida.

Os especialistas dizem que neste tipo de investimento o cliente deve saber que não vai ganhar dinheiro a curto prazo, como acontece com outros ativos. A arte é um bem duradouro, serve para ser apreciada e, no futuro, se precisar de dinheiro, poderá vender e transformar em liquidez.

Descubra alguns sites onde pode comprar a obra de um artista e a preços para todos os bolsos.

www.saatchiart.com

A curadora Rebecca Wilson fez nos primeiros dias deste mês uma seleção de quase 100 obras para os apreciadores. Desde uma pintura chamada “Enchanted Forest”, da pintora inglesa Catherine Denvir, e que pode ser comprada por 890 dólares (725,6 euros) a outra chamada “Blues, Series 2”, da autoria da inglesa Dragica Carlin, pode ser adquirida por um preço de 16.750 dólares (13.659 euros).

www.shairart.com

Este site trabalha de perto com talentosos artistas e galerias, apresentado online o melhor do panorama da arte contemporânea. O utilizador pode filtrar a pesquisa por preço, cor ou tamanho. Por exemplo, num patamar até 500 euros encontra obras de Tânia Reis, Hugo Castilho ou Aníbal Estrada. Acima dos 10 mil euros tem trabalhos de Joana de Carvalho e Silva, Rafael Canogar ou Ricardo de Campos.

www.artspace.com

É um dos maiores sites digitais de arte e design. Veja aqui os trabalhos dos melhores artistas expostos nas galerias de todo o mundo. Uma das escolhas dos curadores é a obra “Galaxy Bounce” da artista norte-americana Gabe Brown. Preço apenas sob consulta.

www.at60inches.com

Aqui podem encontrar pinturas e fotografias para todos os gostos e bolsas. Um dos exemplos é a cópia de um trabalho fotográfico de Joyce Lee, intitulado “Chloé”. Precisa apenas de 150 dólares (122 euros) para o adquirir. Esta fotógrafa tem como clientes a marca de luxo Hermès ou a revista de viagens Condé Nast Traveler.

www.carredartistes.com

Nas suas 25 galerias espalhadas pelo mundo estão representados 500 artistas, selecionados a partir de uma base com mais de 10 mil candidaturas. O valor das pinturas estão predefinidos e só variam em função do formato. Entre as escolhas desta semana encontra-se a obra do pintor holandês Théo, intitulada Fall, por 130 euros. Ou da artista francesa Véronique Fièvre, com a pintura “Lueurs colorées” por 75 euros.