Como idealizar o futuro dos Mundiais sem vender a alma do futebol?

“Recuso a ideia de que esteja a vender a alma do futebol. Não tenho o direito de o fazer e mesmo que o tivesse, não o faria. Ninguém está a vender seja o que for. Desafio-o a julgar quando isto for uma realidade. E é nesse momento que poderemos julgar se é uma boa ou má ideia”. A resposta (para mais tarde recordar) foi proferida por Gianni Infantino (na foto), responsável máximo da FIFA, em entrevista ao L’Equipe, e visava os polémicos planos da entidade que rege o futebol mundial para que, daqui a quatro anos, exista um aumento exponencial no número de seleções na fase final do Mundial. Mas, o que está previsto para 2022?

Artigo publicado na edição semanal do Jornal Económico. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor