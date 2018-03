Como ganhar dinheiro com um site? cinco dicas fundamentais

Gerir uma página na Internet nem sempre é tarefa fácil. Muitos utilizadores criam um site para fazer crescer a sua ‘pegada digital’, outros querem chegar aos consumidores para venderem bens e serviços, outros ainda fazem-no pela democracia e serviço público. Além do abominável mundo do clickbait, há conselhos que podem ser uteis na hora de tornar rentável uma página web (sobretudo quando se trata de um projeto novo que visa pôr uns trocos na carteira do seu autor). O jornal espanhol “Expansión” reuniu dicas generalistas de uma série de peritos sobre como lucrar no www.

Inserir publicidade – Encontrar anunciantes que coloquem banners e outro tipo de conteúdos patrocinados, incluindo vídeos e outros artigos com as valências da multimédia, pode ser uma das formas de aumentar o investimento no site.

Marketing de Conteúdo – Produzir conteúdos altamente relevantes para o seu público-alvo. "O suporte que tenha a capacidade de influenciar os seus utilizadores é o que agrega valor às marcas e pelas quais eles estão dispostos a pagar até dez vezes mais", afirma ao diário Plácido Balmaseda, CEO da Antevenio Rich & Reach.

Dados do utilizador – Trata-se de uma variante relacionada com o Content Marketing. Agregar (com segurança e respeito ao Regulamento Geral da Proteção de Dados) as informações básicas sobre as pessoas que visitam o site e oferecer ao anunciante a possibilidade de campanhas publicitárias segmentadas por sexo, idade ou local de residência, por exemplo.

Vender participação do site – Quando a página estiver a ser bem sucedida e com um elevado número de visitas e conteúdos de interesse e diferenciadores, vender uma participação (ou a totalidade) a quem apresente uma oferta de compra poderá ser rentável e gerar novas oportunidades de (outro) negócio.

Vender um produto/serviço – O pro na gestão de páginas online pode aproveitar o seu talento e disponibilizar serviços de consultoria ou coaching na área, estipulando um custo que ache pertinente. "Se o produto é conhecido pelo público e o seu preço é baixo (menos de 100 euros), a propósito da web pode ser a venda", explica ao matutino Carlos Delgado, CEO da Level Up.