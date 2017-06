Como ganhar 2,8 mil milhões num só dia? Pergunte a Jack Ma

O património líquido do chinês mais rico do mundo, Jack Ma, do grupo Alibaba, aumento em 2,8 mil milhões de dólares (cerca de 2,4 mil milhões de euros) num só dia, depois do Alibaba Group Holding Ltd. ter registado um crescimento nas vendas muito acimada do esperado pelos analistas, revela a Bloomberg.

Apesar da economia desacelerada da China, a empresa conseguiu alcançar bons resulatdos e fazer do seu CEO a 14º pessoa mais rica do mundo e a mais rica da Ásia, com um património líquido de 41,8 mil milhões de dólares (cerca de 37,1 mil milhões de euros).

O mais recente aumento no património do chinês aconteceu depois da empresa ter registado um crescimento na receita de 45% para 49% no ano encerrado em março passado. Os resultados da empresa mostraram aos investidores que o e-commerce gera receitas.