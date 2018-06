Como escolher o melhor pacote de canais infantis para quem tem miúdos em casa?

Deixar os mais pequenos sossegados em frente à televisão pode não ser uma tarefa fácil, mas é, de certeza, muito desejada pelos pais portugueses. Como tal, saber escolher o pacote de canais infantis mais completo – e que vá ao encontro dos gostos dos seus filhos – é uma tarefa de primordial importância, sendo que existem muitas crianças que não adormecem sem ver os seus desenhos animados favoritos.

Para saber qual a melhor oferta dentro dos pacotes triple-play em fibra com fidelização de 24 meses das principais operadoras em termos de canais infantis de televisão, traçámos o perfil do Tomás e da Margarida, casados há três anos e com um filho de 3 anos, o Manuel, que adora ver desenhos animados.

Canais infantis: BabyFirst TV exclusivo na NOS

Ora, a família pretende um pacote triple-play com canais infantis. Na NOS, apesar de o pack Desporto, Música e Kids custar 2,50 euros por mês adicionais, as ofertas para novos clientes já incluem este pacote, pelo que o preço para o pequeno Manuel ver o BabyFirst TV não se altera. Neste pack incluem-se, entre outros, o BabyFirst – exclusivo da operadora – e o TiJi.

Na Vodafone, a família para além do pacote base (34,40 euros), que, em termos de oferta de canais para crianças, tem o Disney Channel, Disney Junior, Cartoon Network PT, Panda e JimJam, pode subscrever o Baby TV como canal extra por 1,09 euros mensais.

No que toca à portuguesa MEO, o pacote Total 100 conta já com uma oferta alargada em termos de canais de TV infantis, tais como Disney Channel, SIC K, Biggs, Panda, Disney Junior, JimJam, Baby TV, Cartoon Network, o canal exclusivo da MEO Disney Movies e ainda SIC K HD.

O casal tem ainda a possibilidade de subscrever a aplicação Disney Movies on Demand, com dezenas de filmes da Disney para o Manuel se entreter a ver. Com esta, o filho pode assistir a mais de 60 filmes, dos últimos blockbustersaos clássicos da Disney, novidades todas as semanas e ainda muitos outros extras por 5,50 euros por mês.

O mesmo se passa com a NOWO, que, em termos de oferta para o Manuel, disponibiliza os canais Cartoon Network, Disney Junior português e inglês, SIC K e SIC K HD, Baby TV, Disney Channel português e inglês, Panda e Biggs.

Patrulha Pata e Jake e os Piratas entre os programas infantis

No canal TiJi, por seu turno, as crianças podem encontrar os seus heróis favoritos, como Franklin, Adibou ou Petit Potam.

Relativamente à oferta para os mais novos, a app da NOS tem, neste momento, títulos como O Amanhecer dos Croods T1, Nutriventures – Em Busca dos 7 Reinos, H2O: As Sereias T1, Dinotrux T1 ou Justin Bieber’s Believe, entre outros, para todos os gostos e idades. Através do botão Kids, os mais pequenos têm acesso direto a todo catálogo infantil do N Play.

Com o Mini N Play, o público infantil dispõe de desenhos animados sem fim, para ver quando e quantas vezes se quiser, por um preço fixo mensal.

São milhares de títulos sempre disponíveis e novos conteúdos, todos os meses, que podem ser visualizados diretamente na TV, PC, tablet e/ou smartphone. Recomendado para crianças até aos 6 anos. O melhor programa para os seus filhos está disponível por apenas 5 euros por mês.

Outras das séries que os mais pequenos gostam são O Pequeno Nicolas, A Hora do Timmy ou Uma Aventura.

Resumindo, quando está à procura de um pacote TV Net Voz e pretende escolher através da oferta de canais infantis, não se esqueça de saber as ofertas associadas em termos de canais, assim como os canais infantis incluídos no pacote e os canais exclusivos da operadora em questão.