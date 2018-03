“Como é que a microeconomia funciona? Temos pouca informação”, admite Teodora Cardoso

A presidente do Conselho de Finanças Públicas (CFP), Teodora Cardoso, alertou hoje, em Coimbra, para a falta de informação microeconómica, apelando a uma resolução “urgente” dessa falha.

A informação microeconómica e setorial em Portugal “é muito fraca”, notou hoje Teodora Cardoso, referindo que, apesar de os bancos procurarem ser mais cuidadosos na avaliação do crédito às empresas, acabam por ter pouca informação acessível.

“Estamos muito concentrados na macroeconomia e quanto é que cresce o PIB [Produto Interno Bruto]”, criticou a presidente do CFP, que falava numa conferência do ciclo “Economia Hoje, Futuro Amanhã”, que decorreu no auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), com a participação de algumas dezenas de alunos.