Como dizer “não” ao seu chefe

Dizer "não" no local de trabalho é difícil, especialmente quando dito diretamente às nossas chefias. Quase sempre o "sim" é sinónimo de espírito de sacrífico, de iniciativa e, acima de tudo, de capacidade em cumprir todas as tarefas que nos são dadas. Mas, por vezes, dizer "não" pode ser o melhor para si e para a empresa. Saber dizer "não" não é uma arte, é antes uma negociação que segue pequenas regras ao alcance de todos nós – sim, pode conseguir dizer "não" ao seu chefe de forma eficaz e sem o pôr em causa. Tem uma carga de trabalho pesada? Não tem competências para cumprir uma tarefa nova? Será você a melhor pessoa na empresa para desempenhar aquela função? Se, de acordo com a sua perspectiva, a resposta for "não", comunique ao seu chefe. O conselho aqui reside em pensar sempre nos motivos que o levam a dizer "não" e quanto melhor forem justificados, mais fácil será para si dizer "não". Se tiver medo de parecer um trabalhador preguiçoso ou sem auto confiança, lembre-se que "dizer" não pelos motivos certos exige coragem. Mas não basta justificar o "não". Tem ainda que treinar o seu discurso e escolher bem as palavras. O "não" não pode ser a primeira palavra que pronuncia – aliás, tente nem empregá-la – e deve antes ser articulada num discurso ponderado e estruturado, no qual explica que por A + B a razão que o leva a dizer "não". Para tornar o seu "não" mais eficaz, lembre-se de oferecer alternativas. Isto demonstra que pensou com seriedade no assunto e até é possível que ofereça uma solução que o seu chefe não tenha pensado. No melhor dos casos, o seu chefe até lhe pode agradecer.